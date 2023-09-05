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НовостиОбщество5 сентября 2023 6:37

На улице Дзержинского в Ставрополе заменили аварийный водопровод

Трубы на протяженности в 450 метров не меняли 40 лет, их пришлось заменить из-за сильного износа
Данил ЮРКОВ
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе на улице Дзержинского заменили 450 метров аварийного водопровода, который лежат там больше 40 лет. За это время трубы сильно износились и стали аварийными, их было решено заменить их, при этом движение не перекрывали. Работы проводились на тротуаре и проезжей части, заявили в администрации.

— Для повышения уровня бесперебойности, надежности и эффективности работы всех элементов систем водоснабжения, а также для снижения уровня износа и предотвращения аварийных ситуаций специалисты на участке проложили новые стальные коммуникации, – пишет администрация Ставрополя.

Водопровод диаметром 300 миллиметров дает воду в центральную и нижние части города, здания администрации, учреждения образования и медицины, многоэтажки и частный сектор.