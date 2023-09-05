Штормовое предупреждение объявили на Ставрополье Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать 6 сентября и связано с сильными ливнями и шквалистым ветром до 20-23 м/с. По данным Ставропольского гидрометцентра, непогода в регионе начнется еще 5 сентября и продолжится на следующий день.

— Вследствие этого, существует вероятность возникновения ЧС и ЧП природного характера, связанных с подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, – рассказали в МЧС России по Ставропольскому краю.

К непогоде следует подготовиться, не стоит выходить на улицу без необходимости. Пешеходам и водителям надо быть предельно осторожными, особенно на перекрестках. Непогода продлится какое-то время, а после в регионе ожидается теплый сентябрь.