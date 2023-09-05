Жителя Ставрополья осудят за взятку в 300 тысяч рублей полицейскому

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Благодарненском округе Ставрополья под суд пойдет местный житель, обвиняемый в даче взятки полицейскому. Днем 24 августа этого года злоумышленник пришел в отделение и дал начальнику отдела уголовного розыска, который предупредил коллег о преступлении, 300 тысяч рублей. После этого взяткодателя задержали сотрудники правоохранительных органов.

— Денежные средства предназначались за прекращение розыска и непривлечение племянника обвиняемого к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Против злоумышленника завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). Фигуранта посадили в СИЗО, расследование продолжается, доказательства вины взяткодателя собираются.