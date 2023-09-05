Четыре собственника аттракционов в Пятигорске нарушили законодательство

Фото: прокуратура Ставропольского края

В Пятигорске в двух развлекательных центрах и в Парке Победы прокуратура нашла четыре аттракциона, владельцы которых нарушили законодательство. Собственники поставили оборудование, но не зарегистрировали в установленном порядке. В итоге использование этих аттракционов считается потенциально опасным.

— Эксплуатация этих аттракционов создает угрозу жизни и здоровью посетителей, в том числе несовершеннолетних. В целях недопущения несчастных случаев прокуратурой четырем собственникам аттракционов внесены представления, – рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Собственники будут обязаны зарегистрировать аттракционы и привести их в порядок, если они находятся в негодном для использования по назначению. Рассмотрение актов и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.