Защищал честь сестры: стала известна причина массовой драки школьников с огнестрелом в Дагестане

Фото: скриншот из видео

Массовая драка школьников в Махачкале 4 сентября привлекла внимание местной полиции. Вспыльчивых подростков доставили в отдел, где они рассказали, что стало причиной побоища с огнестрелом.

Кадры потасовки у стен школы разлетелись по соцсетям в понедельник. В драке схлестнулись несколько десятков школьников, которые набросились толпой на одного мальчика. Взрослые прохожие не решались разнять ребят.

Местные жители вызвали полицию после того, как среди дерущихся раздались выстрелы. Подростки разбежались до приезда правоохранителей. Но вскоре их нашли, доставили в отдел и допросили.

Выяснилось, что стрельбу устроил 15-летний участник драки. Он палил из пистолета с холостыми патронами. Никто не был госпитализирован.

— Конфликт между ребятами произошел из-за переписки одного из них с сестрой другого. С участниками потасовки и их родителями проведена профилактическая беседа, а также в их отношении составлены 16 административных протоколов, — сообщили в МВД Дагестана.