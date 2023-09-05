Толпой на одного: школьники в Махачкале устроили массовое побоище с огнестрелом

Школьники толпой напали на одного подростка Фото: Андрей АБРАМОВ

В первый же учебный день 4 сентября отличились ученики одной из махачкалинских школ. Правда, не академическими успехами. Дети устроили массовую драку у стен гимназии.

По рассказам очевидцев, конфликт начался между двумя мальчиками, но очень быстро к потасовке подключились одноклассники. Судя по кадрам, распространившимся в соцсетях, к драке подключилось около 50 школьников. Рядом были и взрослые мужчины, которые не решились вмешаться и разнять разъяренных подростков.

— Один он не сможет отбиться, конечно… Зачем они смотрят, неужели не могут их разнять, забрать домой? — комментирует жительница Махачкалы за кадром.

Вскоре от кулаков школьники перешли к оружию. Раздались выстрелы. К счастью, о пострадавших не сообщается.

— В 18 часов 10 минут в дежурную часть поступило телефонное сообщение о драке со стрельбой. Изъяты записи видеокамер с места происшествия и три гильзы, предположительно, от охолощенного оружия. Личным составом отдела полиции проводятся необходимые действия по установлению личностей всех участников инцидента и обстоятельств происшествия, — заявил врио начальника ОМВД по Советскому району Махачкалы Шамиль Омаров.

Когда приехала полиция, драчуны разбежались. Как рассказали корреспонденту «КП-Северный Кавказ» в полиции Дагестана, ранним утром 5 сентября в отдел доставили нескольких участников потасовки. Подростков допросили и отпустили, задержания пока не проводились.

Позднее выяснилось, из-за чего возникла драка. Оказалось, что 15-летний подросток набросился на сверстника с оружием, потому что тот якобы переписывался с его сестрой.

В августе 2023 года драка в детском лагере в Невинномысске закончилась травмой для одного из участников. Подросток избил сверстника до частичной потери зрения.

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