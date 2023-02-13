Школа, где произошло ЧП, находится на хорошем счету. Фото: Яндекс.Карты

Обычный учебный день едва не закончился трагедией в гимназии №5 Владикавказа - после драки двум 17-летним парнем понадобилась госпитализация.

Первоначально сообщалось, что один из старшеклассников попал в реанимацию и ситуация настолько сложная, что решается вопрос с его транспортировкой в Москву.

- К счастью, эта информация не подтвердилась, - написала в своем Телеграм-канале министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова. - Поговорила с мамой мальчика. Его самочувствие улучшилось, он идет на поправку.

В истории уже разбираются сотрудники полиции, прокуратуры и Следственного комитета.

- Установлено, что драка произошла между учащимися 2005 года рождения. Оба подростка с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу Владикавказа. Ранее на учете ПДН они не состояли, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УМВД по РСО-Алания.

Сама гимназия тоже находится на хорошем на счету - например, в рейтинге лучших школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, по итогам 2021 года она заняла первое место в Северной Осетии, вошла в топ-20 по СКФО и в топ-300 по России. Но республиканский минобрнауки и городское управление образования все равно начали свою внутреннюю проверку, чтобы дать оценку действиям педагогов и руководства образовательного учреждения, где произошел конфликт.

Что же стало его причиной? В правоохранительных органах пока отвечают обтекаемо «словесный конфликт». Детали произошедшего предстоит выяснить. Уголовное дело уже возбуждено.

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