Мальчика избили в летнем лагере. Фото: Алина МАКСИМОВА

Глава Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о самочувствии мальчика, которого жестоко избил сверстник в летнем лагере «Гренада» в Невинномысске.

- Продолжаю отслеживать, как себя чувствует мальчик, который пострадал в драке в лагере отдыха. Парень сейчас лежит в краевой детской больнице. Чувствует себя нормально, динамика положительная, - сообщил губернатор Владимиров.

С мальчиком, который наносил удары, на данный момент работает социальный педагог и психолог. Директор летнего лагеря получил дисциплинарное взыскание после проверки, проведенной минобразования края и администрацией Невинномысска. Деятельность «Гренады» теперь находится под особым контролем краевых властей.

- Руководители детских лагерей несут персональную ответственность за сохранение здоровья детей. Для профилактики травматизма они обязаны принимать все необходимые меры. А тем более - предотвращать агрессию детей и драки, - сказал губернатор Ставропольского края, отметив, что контролировать работу лагерей на своей территории – это задача глав муниципалитетов.

Мальчику предстоит долгое восстановление. Фото: соцсети.

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 2 августа в летнем лагере «Гренада» в Невинномысске. Оставшиеся без присмотра вожатых школьники, закончившие 4-й и 5-й классы, устроили потасовку. Между детьми завязалась драка. Один из мальчишек скрутил в тугой узел мокрое полотенце и стал наносить удары по лицу оппонента. Результат драки – частичная потеря зрения и серьезные разбирательства.

Пострадавшего мальчика доставили в отделение микрохирургии глаза краевой больницы в Ставрополе. Ребенок частично потерял зрение, и на момент госпитализации видел только очертания предметов. Врачи диагностировали повреждение зрения средней тяжести. Ему предстоит длительное лечение и восстановление.

После того, как сестра пострадавшего ребенка предала историю огласке, за мальчика вступились представители Комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей. Председатель Комитета Нина Останина обратилась к главе Ставрополья Владимиру Владимирову и главе Следкома Бастрыкину с просьбой оказать пострадавшему ребенку необходимую помощь и поддержку, в том числе и медицинскую, а также не позволить ответственным за произошедшее лицам избежать наказания.

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей ГД РФ вступился за ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ходит на ощупь»: очевидцы рассказали о состоянии мальчика, избитого в летнем лагере Невинномысска

Избитого в летнем лагере Невинномысска ребенка положили в краевую больницу (подробнее).