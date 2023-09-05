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НовостиОбщество5 сентября 2023 9:49

В 14 детсадах Ставрополя установили новую пожарную сигнализацию

На обновление систем пожарной безопасности в садиках Ставрополя потратили 31,4 млн рублей
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Еще в 17 учреждениях противопожарные системы обновят в следующем году

Еще в 17 учреждениях противопожарные системы обновят в следующем году

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ставрополе обновили системы пожарной безопасности в 14 дошкольных учреждениях. Об этом сообщили в администрации краевого центра.

Этот процесс включал модернизацию и установку современного оборудования. Общая сумма выделенных средств на эти работы составила 31,4 млн рублей.

Помимо детских садов, системы пожарной сигнализации были также обновлены в Ставропольском Дворце детского творчества, рассказал глава города Иван Ульянченко. Кроме установки нового оборудования, во всех учреждениях также обработали деревянные части чердаков для защиты от огня, перезарядили огнетушители и купили первичные средства пожаротушения.

Власти города планируют в следующем году обновить пожарную сигнализацию еще в 17 учреждениях образования. На эти цели будет выделено более 50 млн рублей.