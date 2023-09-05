Пожилого пациента спасли в Ессентуках после удара ножом в сердце

Хирурги подарили раненому в сердце мужчине второй шанс на жизнь Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ессентуках местные хирурги спасли жизнь пациента со смертельной раной. 64-летний мужчина приехал в горбольницу в критическом состоянии с ножевой раной сердца и легкого.

Хирурги смогли наложить швы на сердце в промежутках между сокращениями. Процедуру выполнили дежурные хирурги Алексей Романенко и Иван Щебуняев.

Врачи вскрыли грудную полость, остановили сильное кровотечение, перевязали раны. Пациент потерял два литра крови.

Такие операции особенно сложны из-за скорости выполнения, счет идет на минуты. Необходимо быстро доставить пациента в операционную, определить место повреждения и оперативно зашить рану.

— За мою 10-летнюю практику это первый такой случай, — отметил хирург Иван Щебуняев.

После операции чудом спасенный мужчина восемь дней пролежал в реанимации, затем его отправили в отделение сосудистой хирургии. Его выписали спустя 18 дней, сообщили в минздраве Ставрополья.