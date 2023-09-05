В зону СВО со Ставрополья отправили 600 килограммов медикаментов

Фото: Владимир Владимиров

Со Ставрополья в зону специальной военной операции отправили 600 килограммов медикаментов. По словам губернатора Владимира Владимирова, груз собрали по инициативе краевого минздрава, его сотрудники связались с медицинской ротой, где служат ставропольские бойцы. При общении оказалось, что некоторые запасы надо пополнить.

—- В помощь военврачам собрали кровоостанавливающие препараты, антисептики, перевязочные материалы, медикаменты. Общий вес груза 600 килограммов. Он уже отправлен в один из военных госпиталей, где лечат раненых, – пишет губернатор в социальных сетях.

Глава региона добавил, что средства на закупку медикаментов собирали сами сотрудники минздрава, но также их давали неравнодушные предприниматели. Теперь бойцы со Ставрополья обеспечены всеми необходимыми лекарствами.