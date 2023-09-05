Громко слушающий музыку житель Ставрополья устроил драку с соседями

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Изобильном на Ставрополье полицейские разбираются в инциденте, произошедшем ночью на одной из улиц города. Местный житель очень громко слушал музыку, чем вызвал гнев соседей, они пришли разбираться. Конфликт перерос в потасовку, на место приехали полицейские и выписали протоколы двоим участником драки.

— В отношении двух участников драки возбуждено административное производство по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Кроме того, в отношении нарушителей тишины и покоя граждан в ночное время составлен административный протокол, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Нарушителю тишины выписали протокол за «Нарушение тишины и спокойствия в населенном пункте». Однако полицейские продолжают проверку, так как один из участников угрожал соседу убийством. Сотрудники разберутся, есть ли основания переживать по этому поводу.