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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 14:36

Пожилой водитель протаранил поливальную технику в Пятигорске

Автомобилист не выдержал дистанцию и врезался в спецтехнику
Данил ЮРКОВ
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На проспекте Калинина в Пятигорске водитель внедорожника «Фольксваген Тигуан» протаранил поливальную спецтехнику. Иномарка ехала по дороге и не выдержала дистанции с едущим КАМАЗом, у которого были включены аварийные огни. На место аварии вызвали медиков и автоинспекторов.

— С переломом таза и травмой головы в больницу доставлен 77-летний водитель иномарки, местный житель. При госпитализации у него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года пенсионер не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия началась проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.