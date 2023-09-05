Пожилой водитель протаранил поливальную технику в Пятигорске

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На проспекте Калинина в Пятигорске водитель внедорожника «Фольксваген Тигуан» протаранил поливальную спецтехнику. Иномарка ехала по дороге и не выдержала дистанции с едущим КАМАЗом, у которого были включены аварийные огни. На место аварии вызвали медиков и автоинспекторов.

— С переломом таза и травмой головы в больницу доставлен 77-летний водитель иномарки, местный житель. При госпитализации у него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года пенсионер не получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту происшествия началась проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.