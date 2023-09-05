Билайн обеспечил сетью 4G жителей малых населенных пунктов в четырех районах Ставрополья

В этом году билайн модернизировал более чем 450 объектов связи на Ставрополье.Фото: beeline.ru

Билайн установил базовые станции, обеспечивающие покрытие сетью 4G, в малых населенных пунктах четырех районов Ставропольского края. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету и качественной голосовой связи получили жители аула Абрам-Тюбе Нефтекумского района, аула Нижний Барханчак Ипатовского района, хутора Алтухов Благодарненского района и села Орбельяновка Минераловодского района.

- В этих четырех населенных пунктах проживает в общей сложности чуть более 3000 человек. И теперь они могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом 4G для работы, учебы, развлечений и общения с родными и близкими. Наша цель – предоставлять комфортный сервис клиентам по всей территории края. Мы продолжим работу по развитию сети в регионе, - сказал директор Ставропольского отделения билайн Анатолий Загорулько.

Ранее в этом году билайн ускорил на 40% ускорил мобильный интернет в Ставропольском крае за счет проведения модернизации более чем 450 объектов связи. Кроме того, билайн запустил технологии, которые улучшают клиентский сервис. Технология VoLTE («голос через LTE») позволяет одновременно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью, а VoWiFi («голос через Wi-Fi») позволяет звонить по доступной сети Wi-Fi, что позволяет экономить на связи в роуминге.

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