Рекорды, которые ставит Сергей Агаджанян, даже в мире силового спорта считаются экстремальными. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

6 сентября 2023 года в Кисловодске пройдет пресс-конференция «Русского халка» Сергея Агаджаняна - 46-летнего слесаря-силача аварийно-спасательной службы теплосетей из Люберец, атлета международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира», автора многочисленных мировых рекордов по буксировке многотонной техники и силовым номерам.

В рамках празднования Дня города в Кисловодске, которое состоится 9 сентября, звезда трак-пула (буксировки транспорта) планирует впервые в истории силовых видов спорта затащить на возвышенность двухтонный автомобиль. Во время восхождения атлет собирается до разрыва надувать медицинские грелки. Если все задуманное удастся, рекорд зафиксируют представители движения «Сильнейшая нация мира» и признают в Международной федерации стронгмена.

- На пресс-конференции Сергей Агаджанян поделится новой тренировочной программой и расскажет, что особенно ему помогает устанавливать новые уникальные в истории силовых видов спорта рекорды. Это редкая возможность пообщаться с мировым рекордсменом и лично задать ему вопросы, - написал в своем официальном Телеграм-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

Встреча состоится в Визит-центре на Курортном-бульваре в 15 часов.