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НовостиОбщество5 сентября 2023 19:37

В Ставрополь на два дня доставят мощи Георгия Победоносца

Приложиться к святыне можно будет 10 и 11 сентября 2023 года
Анна ЕГОРОВА
Анна ЕГОРОВА
Георгий Победоносец - один из самых почитаемых христианских святых

Георгий Победоносец - один из самых почитаемых христианских святых

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ставрополе в течение двух дней можно будет приложиться к мощам Георгия Победоносца - одного из самых почитаемых христианских святых, небесного покровителя России и русского воинства. Об этом рассказали в пресс-службе Ставропольской митрополии.

Ковчег доставят в краевую столицу 10 сентября. В 9 часов святыню торжественно встретят на пересечении проспектов Октябрьской Революции и Карла Маркса (угол улицы Советская,1), а далее крестным ходом перенесут в Казанский кафедральный собор по адресу: улица Суворова, 1В.

После службы, которую проведет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, перед ковчегом до 17:00 ежечасно будут совершаться молебны духовенством Ставропольской епархии.

Желающие поклониться мощам святого великомученика Георгия Победоносца могут сделать это 10 сентября с 9 до 20 часов, 11 сентября с 8 до 19 часов. Затем состоятся торжественные проводы святыни.