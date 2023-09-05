Георгий Победоносец - один из самых почитаемых христианских святых Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ставрополе в течение двух дней можно будет приложиться к мощам Георгия Победоносца - одного из самых почитаемых христианских святых, небесного покровителя России и русского воинства. Об этом рассказали в пресс-службе Ставропольской митрополии.

Ковчег доставят в краевую столицу 10 сентября. В 9 часов святыню торжественно встретят на пересечении проспектов Октябрьской Революции и Карла Маркса (угол улицы Советская,1), а далее крестным ходом перенесут в Казанский кафедральный собор по адресу: улица Суворова, 1В.

После службы, которую проведет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, перед ковчегом до 17:00 ежечасно будут совершаться молебны духовенством Ставропольской епархии.

Желающие поклониться мощам святого великомученика Георгия Победоносца могут сделать это 10 сентября с 9 до 20 часов, 11 сентября с 8 до 19 часов. Затем состоятся торжественные проводы святыни.