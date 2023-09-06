Каркас школы на 1550 учеников возводят на проспекте Российском в Ставрополе

Фото: администрация Ставрополя

На проспекте Российском в Ставрополе начали возводить каркас школы на 1550 учеников. В разных блоках планируют разместить кабинеты, две столовые на 300 и 500 мест, а также спортивные и актовые залы. Помимо этого хотят построить спортивную зону с футбольным полем и беговыми дорожками.

— Фундамент и котлован уже полностью готовы, строители приступили к возведению каркаса здания и обустройству наружных инженерных сетей. Работы ведутся поэтапно с соблюдением всех строительных технологий, – пишет пресс-служба администрации Ставрополя.

Строительство хотят завершить до конца следующего года, если все пойдет по плану. В прошлом году уже построили школу на улице Ивана Щипакина. Также идет строительство еще двух школ. При этом некоторые учреждения не успели открыть к 1 сентября после капремонта.