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НовостиОбщество6 сентября 2023 5:52

Каркас школы на 1550 учеников возводят на проспекте Российском в Ставрополе

Завершить строительство планируют до конца следующего года
Данил ЮРКОВ
Фото: администрация Ставрополя

Фото: администрация Ставрополя

На проспекте Российском в Ставрополе начали возводить каркас школы на 1550 учеников. В разных блоках планируют разместить кабинеты, две столовые на 300 и 500 мест, а также спортивные и актовые залы. Помимо этого хотят построить спортивную зону с футбольным полем и беговыми дорожками.

— Фундамент и котлован уже полностью готовы, строители приступили к возведению каркаса здания и обустройству наружных инженерных сетей. Работы ведутся поэтапно с соблюдением всех строительных технологий, – пишет пресс-служба администрации Ставрополя.

Строительство хотят завершить до конца следующего года, если все пойдет по плану. В прошлом году уже построили школу на улице Ивана Щипакина. Также идет строительство еще двух школ. При этом некоторые учреждения не успели открыть к 1 сентября после капремонта.