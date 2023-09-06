На Ставрополье расширяют сеть государственных аптек

Фото: соцсети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В Ставропольском крае расширяют сеть государственных аптек, если четыре года назад их было 62, то сегодня – 88. Их начали ставить и прямо в медучреждениях для удобства пациентов: после приема врача можно сразу обратиться к фармацевту без поисков аптеки. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров.

— Государственные аптеки важны для льготников, здесь они получают бесплатные лекарства. Конечно, мы будем максимально расширять сеть аптек, чтобы они были ближе к людям, – пишет Владимиров в социальных сетях.

В прошлом году новые аптеки появились в медучреждениях поселка Рогатая Балка, села Курсавка, станицы Староизобильной и поселка Камбулат. В следующем году власти планируют сделать еще четыре аптеки в Грачевке, Красногвардейском, Левокумском и Ессентукской.