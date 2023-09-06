Подготовка к зиме в Ставрополе завершается и составляет 94%

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе завершается подготовка к отопительному сезону, сейчас она составляет около 94%. К подаче тепла в холодное время уже готовы порядка 2,5 тысяч многоэтажке, 75 котельных и примерно 230 километров тепловых сетей. Также к зиме готовят электрические сети и трансформаторы и газопровод, чтобы те не ломались от мороза.

— Сформированы и утверждены запасы материально-технических средств на случаи аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, – пишет пресс-службе администрации Ставрополя. Также уже осенью начинают увеличивать время работы городского освещения, так как дни становятся короче.

К сезону холодов в городе заканчивают дорожные работы, параллельно уже сейчас заготавливают спецтехнику для уборки снега и 42 тысячи тонн песчано-солевой смеси. Будет ли готов город к непогоде в этом году, пока непонятно, однако зимние пробки, вероятно, по-прежнему останутся.