Технеисправность стала причиной аварии с пятью машинами на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Предгорном округе Ставрополья в станице Ессентукской на улице Гагарина КАМАЗ-манипулятор с технической неисправностью устроил аварию с пятью машинами. Водитель грузовика не проконтролировал состояние транспорта, и во время движения у него открылась опорная стойка.

— Открывшаяся опорная стойка манипулятора зацепила и протащила припаркованные у обочины автомобили: УАЗ, затем ВАЗ-2114, «Фольксваген Кадди» и «Хендэ Солярис», – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Во время аварии люди были только в УАЗе, пострадавших доставили в больницу. За рулем КАМАЗа сидел 34-летний житель Предгорного округа, который был трезв, за последние два года он получил 13 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

По факту аварии началась проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются автоинспекторами.