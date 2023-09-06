Двух жителей Ставрополья осудят за попытку сбыть 1,1 килограмма наркотиков

Двух жителей Ставрополья осудят за покушение на сбыт наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе осудят 40-летнего и 42-летнего жителей региона, их обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Злоумышленники договорились с неизвестным в интернете продавать запрещенные вещества вместе, они получили их и начали оставлять тайники-закладки. Обвиняемые смогли «сбросить» 29 граммов веществ в двух местах в Ставрополе.

— Кроме того, у себя в жилище, расположенном в Невинномысске, обвиняемые приготовили для закладок наркотические средства общей массой более 1,1 килограмма. Довести свой преступный умысел до конца злоумышленникам не удалось, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Полицейские нашли тайники с наркотиками и пришли к злоумышленникам с обыском. В итоге запрещенные вещества изъяли, а на сбытчиков завели уголовное дело по четырем эпизодам статьи «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах».

Расследование завершили, и материалы передали в Промышленный районный суд города Ставрополя. Там решится судьба фигурантов.