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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 10:15

Кражу электричества майнерами на 12 млн не заметили энергетики Дагестана

Теперь против ответственного за это сотрудника завели уголовное дело по факту халатности
Данил ЮРКОВ
Кражу электричества на 12 млн не заметили энергетики Дагестана

Кражу электричества на 12 млн не заметили энергетики Дагестана

Фото: Даниил ОПАРИН

В Махачкале сотруднику Центральных районных электрических сетей грозит наказание за халатность. С января по август этого года майнеры выкачивали электричество без учета, то есть просто воровали его. Подозреваемый же не наладил работу сотрудников организации, которые должны были следить за кражей энергии и пересекать ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

— По результатам проведенной проверки сотрудниками департамента по транспорту электричества в указанный период было установлено безучетное потребление электричества двумя местными жителями, незаконно установившимися на территории Кумторкалинского района «Майнинг-фермы», – рассказали в СКР.

В итоге был нанесен ущерб в 12 млн рублей. Против ответственного завели уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая за собой причинение особо крупного ущерба). Расследование продолжается, правоохранительные органы собирают доказательства вины фигуранта.