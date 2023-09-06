Кражу электричества майнерами на 12 млн не заметили энергетики Дагестана

Кражу электричества на 12 млн не заметили энергетики Дагестана Фото: Даниил ОПАРИН

В Махачкале сотруднику Центральных районных электрических сетей грозит наказание за халатность. С января по август этого года майнеры выкачивали электричество без учета, то есть просто воровали его. Подозреваемый же не наладил работу сотрудников организации, которые должны были следить за кражей энергии и пересекать ее. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Дагестану.

— По результатам проведенной проверки сотрудниками департамента по транспорту электричества в указанный период было установлено безучетное потребление электричества двумя местными жителями, незаконно установившимися на территории Кумторкалинского района «Майнинг-фермы», – рассказали в СКР.

В итоге был нанесен ущерб в 12 млн рублей. Против ответственного завели уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая за собой причинение особо крупного ущерба). Расследование продолжается, правоохранительные органы собирают доказательства вины фигуранта.