Аграрии Ставрополья пожаловались в Совфед РФ на дорогое топливо

Аграрии попросили федеральные власти разобраться с подорожавшим топливом Фото: Олег УКЛАДОВ

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила письмо Совету Федерации и первому заместителю комитета по аграрно-продовольственной политике Сергею Митину. Аграрии пожаловались на резкое подорожание топлива.

Они сообщили, что с июля текущего года цена на дизельное топливо повысилась на 45,5% или на 26 тысяч рублей за тонну. Согласно информации от ассоциации, коммерческая оптовая стоимость дизельного топлива в Ставропольском крае составляет 83 тысячи рублей за тонну.

Региональное подразделение «Роснефти», по данным авторов письма, увеличило стоимость топлива на 28,7% до 73 тысяч рублей за тонну. Садоводы и питомниководы также сообщили, что на нефтебазе местного «Лукойла» на 4 сентября топлива не было, и его доставляли из Волгоградской области.

В итоге стоимость топлива на заправках «Лукойла» выросла на 30,8% до 76,1 тысячи рублей за тонну. В среднем, цена на топливо в крае выросла на 45,5% или на 26 тысяч рублей.

Авторы письма попросили власти посодействовать в стабилизации ситуации. Открытое письмо аграрии опубликовали в своем телеграм-канале.