Индийские инвесторы хотят производить замену западным лекарствам в Невинномысске

Компания из Индии хочет помочь России с импортозамещением Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Ставрополья, Владимир Владимиров, обсудил создание нового фармацевтического завода на встрече с представителями компании «AJ Trust Educational Consultancy». Нанимать туда планируют местных специалистов.

Инвесторы хотят выпускать медицинские препараты, которые заменят те, что больше не представлены на российском рынке. Новый завод может появиться в Невинномысске.

Министерство экономического развития края и местные власти поддерживают этот проект. Уже есть подходящий земельный участок с необходимой инженерной инфраструктурой. Кроме того, проблема с кадрами решена — местные вузы выпускают специалистов, которые смогут работать на новом заводе.

Инвесторы из Индии отмечают, что Ставрополье является приоритетным выбором для реализации проекта из-за своего благоприятного климата, удобной логистики и готовности к инвестициям.