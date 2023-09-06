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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 11:38

Судимого жителя Пятигорска поймали с 320 граммами марихуаны

Злоумышленник нес с собой пакет, в котором лежали наркотики, полицейские по наводке задержали его
Данил ЮРКОВ
Ему не удалось сбежать от полиции

Ему не удалось сбежать от полиции

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пятигорске полицейские поймали 38-летнего ранее судимого местного жителя с пакетом марихуаны. Правоохранители получили наводку на злоумышленника и нашли его. При виде сотрудников мужчина попался сбежать, но его поймали. Об этом рассказали в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

— После того, как мужчину задержали и доставили в отдел полиции, было установлено, что в пакете, от которого так рьяно пытался избавиться рецидивист, находилась марихуана общей массой порядка 320 граммов, – пишет антинаркотическая комиссия.

На рецидивиста завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Хранение наркотических средств). С учетом прежних судимостей фигуранту грозит реальное лишение свободы на длительный срок.