Судимого жителя Пятигорска поймали с 320 граммами марихуаны

Ему не удалось сбежать от полиции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пятигорске полицейские поймали 38-летнего ранее судимого местного жителя с пакетом марихуаны. Правоохранители получили наводку на злоумышленника и нашли его. При виде сотрудников мужчина попался сбежать, но его поймали. Об этом рассказали в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

— После того, как мужчину задержали и доставили в отдел полиции, было установлено, что в пакете, от которого так рьяно пытался избавиться рецидивист, находилась марихуана общей массой порядка 320 граммов, – пишет антинаркотическая комиссия.

На рецидивиста завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (Хранение наркотических средств). С учетом прежних судимостей фигуранту грозит реальное лишение свободы на длительный срок.