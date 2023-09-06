Глава администрации со Ставрополья попался на фальсификации доказательств

Он подделал документы, чтобы избежать административки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском округе Ставрополья глава территориального отдела администрации попался на фальсификации доказательств. В сентября 2021 года автоинспекторы остановили служебный автомобиль, у ныне подозреваемого с собой не было путевого листа, за что на него составили протокол. Машину забрали на штрафстоянку, а злоумышленник решил избежать наказания и подделал документ.

— Чтобы избежать административной ответственности, организовал изготовление путевого листа, содержащего недостоверные сведения о прохождении им предрейсового медицинского осмотра и проведении технического осмотра транспорта – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Поддельный путевой лист злоумышленник дал сотрудникам полиции. Разбирательства по административному делу завершили, но о преступлении узнали. Против главы отдела администрации завели уголовное дело по части 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении).

— Следователем СКР проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.