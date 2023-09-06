Wink и more.tv представили трейлер сериала «ФК Родина» с Романом Евдокимовым

По сюжету российские футболисты становятся должниками китайского авторитета. Фото: wink.ru
Видеосервисы Wink и more.tv представили официальный трейлер 8-серийной криминальной спортивной комедии «ФК Родина» (18+). Главную роль в проекте исполнил Роман Евдокимов («Фишер», «Актрисы»), режиссером выступил Иван Плечев («Солдаут»). Проект пополнит линейки Wink Originals и more originals, премьера состоится осенью 2023 года.
Главную роль в проекте исполнил Роман Евдокимов («Фишер», «Актрисы»). Фото: wink.ru
По сюжету провинциальная футбольная команда «Родина» в разгар сезона лишается финансирования и вылетает из чемпионата, потому что ее владелец, мэр города, решает продать клуб. Ради спасения игроки идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Но всё идет не по плану, и футболисты оказываются должниками авторитета, скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.
В сериале снимались также Валерия Репина, Максим Белбородов, Игорь Хрипунов, Тихон Асеев, Мила Исаева, Александр Клюквин, Алексей Филиппов, Владимир Виноградов, Кристина Бабушкина и Юрий Нифонтов.
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