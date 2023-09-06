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НовостиОбщество6 сентября 2023 14:36

Нового начальника ПАСС назначили на Ставрополье

Им стал бывший замначальника краевого МЧС
Залина ТАТАРОВА
Залина ТАТАРОВА
Фото: ПАСС СК

Фото: ПАСС СК

Во вторник, 5 сентября, коллективу ПАСС СК был представлен новый начальник учреждения. Им стал Владимир Воронин, бывший замначальника МЧС Ставрополья.

На предыдущей должности Воронин занимался антитеррористической деятельностью. Он имеет звание полковника внутренней службы.

Новый начальник краевого ПАСС окончил магистратуру Краснодарского юридического института МВД России (Ставропольский филиал) и Академии ГПС МЧС России.

— Владимир Сергеевич заверил коллектив в плодотворном сотрудничестве и определил дальнейшее направление деятельности по повышению качества функционирования ГКУ «ПАСС СК» в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), — рассказали в пресс-службе ведомства.