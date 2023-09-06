Следователи установили личность расстрелявшего бойца СВО в Ростовской области

В Ростовской области установили личность человека, расстрелявшего бойца СВО Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области установили личность человека, расстрелявшего 28-летнего участника СВО из травматического пистолета. Злоумышленника по фото опознал пострадавший, теперь правоохранительные органы ищут его. Об этом сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Нападение произошло ночью 3 сентября, военнослужащий встретился с девушкой и другом в парке, там же бродила компания из 10-15 человек. Группа услышала разговор про СВО, они поняли, что пострадавший участвовал там, и им это явно не понравилось. Началась потасовка, в которой один из нападавших достал травматический пистолет и 12 раз выстрелил в спину и шею бойца, а одна угодила в висок.

Пострадавшего прооперировали и достали все пули. Однако состояние бойца ухудшилось: он не мог говорить при разговоре со следователем, в середине разговора ему дали обезболивающий укол, под глазами появились синяки.

На стрелявшего завели уголовное дело по статье «Хулиганство», при этом статью о причинении вреда здоровью никто не добавляет. Расследование продолжается.