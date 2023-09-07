Пенсионер погиб под колесами автомобиля в селе Труновском на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В селе Труновском на Ставрополье водитель насмерть сбил пешехода. Предварительно, автомобилист на ВАЗ-21124 разогнался до опасной скорости в населенном пункте и сбил пенсионера, который переходил дорогу возле своего дома в частном секторе. На место вызвали автоинспекторов и скорую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— С тяжелыми травмами 73-летний пешеход был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. За рулем автомобиля находился 22-летний житель Шпаковского округа, стаж вождения которого 3 года, злостным нарушителем ПДД не является, был трезв, – рассказали в Госавтоинспекции.

При осмотре автомобиля оказалось, что на нем стоит «лысая» зимняя резина, установленные светодиодные слепящие фары нарушают правила. По факту аварии началась проверка, обстоятельства и степень вины участников устанавливаются.