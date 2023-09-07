Сотрудник ДПС со Ставрополья попал под следствие за мошенничество на 30 тысяч

Автоинспектор обманул жителя Ставрополья на 30 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В Нефтекумске на Ставрополье сотруднику ДПС грозит наказание за мошенничество. Днем 20 июня этого года злоумышленник в своем кабинете предложил местному жителю за 30 тысяч избежать наказание за правонарушение – неисполнение обязанностей в связи с ДТП. При этом сотрудник уже знал, что потерпевшего не накажут.

— Сотрудник полиции знал, что уже вынесено решение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении указанного лица, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.

Потерпевший в рамках оперативно-розыскного мероприятия перевел деньги на счет знакомого сотрудника ДПС. Автоинспектор же забрал эти деньги и потратил на себя. После этого на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

— Следователем СКР проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается, – уточнили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

В МВД добавили, что преступление обнаружили сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Ставропольскому краю совместно с региональным УФСБ России.

— При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.