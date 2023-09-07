К пяти годам колонии приговорили жительницу Ставрополя сбыт наркотиков

К пяти годам колонии приговорили жительницу Ставрополья за покушение на сбыт наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе осудили местную жительницу, которая пыталась сбыть наркотики. Злоумышленница через интернет купила четыре грамма запрещенных веществ, которые расфасованы в девять свертков. После она взяла два пакетика и пошла оставлять «закладки», но ее подозрительное поведение, когда она пыталась оставить наркотики, заметили сотрудники полиции.

— После этого женщина разместила 2 свертка в тайники, однако довести свой преступный умысел до конца ей не удалось, поскольку наркотическое средство было обнаружено и изъято у нее в ходе досмотра сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

На наркозакладчицу завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Суд признал ее вину и приговорил к пяти годам колонии общего режима.