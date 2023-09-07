«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для наблюдения за ходом единого дня голосования

Трансляция с камер видеонаблюдения будет вестись на специальный служебный портал «Наш выбор онлайн». Фото: rt.ru

«Ростелеком» завершил монтаж системы видеонаблюдения за выборами, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Сотрудники компании смонтировали 15 377 IP-камер в помещениях территориальных (ТИК) и участковых избирательных комиссий (УИК) в 30 регионах России.

На каждом избирательном участке специалисты «Ростелекома» установили компактные видеокамеры с флеш-картой объемом не менее 64 Гб, коммутатор доступа, антивандальный шкаф и источник бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну голосования.

Камеры установлены таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны и не нарушать право избирателей на тайну голосования. Фото: rt.ru

Трансляция с камер видеонаблюдения будет вестись на специальный служебный портал «Наш выбор онлайн». Доступ к служебному порталу получат участники избирательного процесса, определенные ЦИК. Архив видеозаписей будет храниться в течение трех месяцев.

В период подготовки и проведения выборов более тысячи технических специалистов компании будут круглосуточно следить за работой оборудования, вести техническую поддержку портала видеонаблюдения и обеспечивать его защиту. Также сформированы аварийно-восстановительные бригады для незамедлительного выезда на случай нештатных ситуаций. Для поддержки пользователей портала «Ростелеком» организует бесплатную горячую линию в коде 8 800.

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