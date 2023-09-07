Житель Пятигорска фиктивно селил к себе мигрантов и получил уголовное дело

Житель Пятигорска попал под следствие за фиктивную регистрацию мигрантов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пятигорске наказание грозит 48-летнему местному жителю, который фиктивно регистрировал у себя дома мигрантов. Сотрудники отдела по вопросам миграции проверили, живут ли иностранцы у злоумышленника и поняли, что пять иностранцев просто давали деньги, чтобы работать, а на деле проживали в других местах.

— Пятигорчанин осуществил фиктивную постановку на учет по месту своего жительства пятерых иностранных граждан, которые фактически там не проживали. За свои услуги мужчина получил от «жильцов» денежное вознаграждение, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против мужчины завели уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Расследование продолжается, доказательства вины фигуранта собираются.