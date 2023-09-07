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НовостиЭкономика7 сентября 2023 12:54

На юге России в 3,7 раза вырос объем выдачи льготной ипотеки

Заемщики отдают предпочтение «семейной ипотеке»
Ксения ЛЕНИНА
Ксения ЛЕНИНА
Южные регионы всегда были привлекательны с точки зрения покупки недвижимости

Южные регионы всегда были привлекательны с точки зрения покупки недвижимости

Фото: Shutterstock

Самой популярной программой в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах стала «семейная ипотека» - на нее приходится свыше 53% от общего объема льготных ипотечных кредитов. На втором месте по популярности - «Господдержка 2020» (44%). При этом объем выдачи льготной ипотеки на юге России увеличился в 3,7 раза. К таким выводам пришли эксперты Сбера, проанализировав данные с начала 2023 года.

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб САДОВ

Лариса Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Глеб САДОВ

- Южные регионы всегда были привлекательны с точки зрения покупки недвижимости, поэтому ипотека остается одним из самых популярных продуктов в нашем макрорегионе. По спросу на льготные программы традиционно лидируют Краснодар и Ростов-на-Дону. Также отмечается интерес и в республиках СКФО, особенно в Дагестане и Северной Осетии, - прокомментировала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанк Лариса Безделева.