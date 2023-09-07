Пьяный житель Ставрополья зарезал знакомую и получил 7,5 лет колонии

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

В Невинномысске осудили неоднократно судимого 40-летнего местного жителя. Вечером 16 января этого года злоумышленник пришел в гости к своей знакомой и начал распивать алкоголь. В какой-то момент собутыльники поссорились, и гость схватился за нож.

— В ходе ссоры осужденный нанес женщине два удара ножом в грудь. От полученных ранений 36-летняя потерпевшая скончалась на месте, – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю. Один из ударов попал в сердце.

Против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение. Там фигуранта признали виновным в совершенном преступлении.

— Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края. Приговор вступил в силу.