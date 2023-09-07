Житель Ставрополья попался на сбытке 53 граммов мефедрона

Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Кировском округе Ставрополья полицейские по наводке поймали 43-летнего жителя Минеральных Вод за сбытом наркотиков. Сотрудники шли по одной из улиц Новопавловска и задержали злоумышленника именно в тот момент, когда он оставлял «закладку» с запрещенными веществами. При осмотре на месте правоохранители нашли 38 свертков с порошком.

— Проведенная экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотиком – мефедроном – общей массой около 53 граммов. Доставленный в отдел полиции гражданин дал признательные показания и пояснил, что приобрел наркотик для дальнейшего сбыта, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Против наркосбытчика завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта посадили под домашний арест. Расследование продолжается, правоохранительные органы собирают доказательства вины фигуранта и разбираются в преступлении.