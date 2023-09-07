Мать с 6-летним ребенком попали под колеса машины на Ленина в Ставрополе

Водитель не заметил пешеходов из-за яркого солнечного света. Фото: Госавтоинспекция СК

В Ставрополе на улице Ленина произошло ДТП с участием двух пешеходов – матери и ребенка.

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, 33-летняя женщина с 6-летним ребенком попали под колеса автомобиля ВИС, когда переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии женщина получила перелом ноги, а ребенок –ушиб грудной клетки.

За рулем машины находился 50-летний горожанин. На момент аварии он был трезв. Злостным нарушителем правил дорожного движения он не является. Водитель рассказал, что его ослепило солнце, поэтому он не заметил пешеходов.

- По факту автоаварии проводится проверка, - добавили в региональной Госавтоинспекции.