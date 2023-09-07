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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 18:20

Неуправляемый грузовик опрокинулся на иномарку на автостоянке аэропорта Минвод

У большегруза в пути отказали тормоза
Алина МАКСИМОВА
В результате аварии никто серьезно не пострадал. Фото: Служба спасения Минвод.

В результате аварии никто серьезно не пострадал. Фото: Служба спасения Минвод.

Автоавария с участием грузовика произошла вечером 7 сентября на автостоянке международного аэропорта в Минеральных Водах.

По данным городской службы спасения, у грузовика в пути отказали тормоза, и водитель не справился с управлением. Неуправляемый большегруз влетел на автостоянку, где опрокинулся на Mazdа.

На место ЧП экстренно прибыли службы быстрого реагирования. Спасатели отключили аккумуляторы у поврежденных машин и обезопасили движение.

На момент ДТП иномарка была пустой. Водитель грузовика отделался царапинами, госпитализация ему не потребовалась.