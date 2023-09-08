Четыре ярмарки выходного дня откроют в Ставрополе 9 и 10 сентября

Ярмарки выходного дня развернут в Ставрополе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе развернут четыре ярмарки выхдного дня, 9 и 10 сентября жители и гости города смогут купить сельскохозяйственную продукцию от местных производителей. Кроме того, на площади 200-летия в субботу откроют площадку, посвященную Дню города, который будут праздновать 16 сентября, в ней будут участвовать более 100 предприятий, заявили в администрации.

— Будут продавать не только овощи и фрукты, но и колбасные изделия, деликатесы, копченое мясо, рыбу, сыры, мед. Хлебозаводы предложат продегустировать новые виды своих изделий, – пишет пресс-служба администрации Ставрополя.

Еще две площадки в субботу развернут на улицах Васильева, 35/1 и Ленина, 74/17. На них будут продавать картошку, лук, свеклу, капусту, помидоры, огурцы, яблоки, груши, персики, виноград, арбузы, дыни и другие продукты. В воскресенье ярмарка откроется на улице Серова, 466. Они работают с 8:00 до 16:00.