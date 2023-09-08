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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 6:22

Злостный нарушитель погиб в устроенной им тройной аварии на Ставрополье

Водитель вылетел на встречную полосу, где чуть не снес автомобиль и протаранил фуру
Данил ЮРКОВ
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Красногвардейском округе Ставрополья, на 211 километре трассы «Ростов-на-Дону – Ставрополь», злостный нарушитель ПДД погиб в аварии, которую сам и устроил. Водитель «Фольксваген Поло» выехал на встречную полосу, где ехала «Лада Приора». Отечественная легковушка избежала прямого столкновения, съехав в кювет. Иномарка же продолжила движение и протаранила фуру «Вольво».

— От полученных травм водитель «Фольксваген» скончался, его пассажир доставлен в реанимацию. Другие участники в ДТП не пострадали. Установлено, что погибший водитель – 45-летний житель Ростовской области, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года автомобилист получил 20 штрафов за нарушение правил дорожного движения, в основном – за превышение скоростного лимита. Экспертиза покажет, был ли он трезвый, а проверка попытается узнать, что заставило его совершить смертельный маневр. Разбирательства продолжаются.