Водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил подростка в Ставрополе

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

На пересечении улиц Мира и Краснофлотская водитель ВАЗ-2110 проехал на красный и сбил подростка. Накануне вечером автомобилист в нарушение правил не остановился перед светофором и поехал дальше, по пешеходному переходу начала идти 14-летняя девочка, которую сбил нарушитель.

— Водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил наезд на пешехода. С травмой головы 14-летняя пострадавшая госпитализирована, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, за последние два года 26-летний водитель получил 10 штрафов за нарушения правил дорожного движения. На этот раз ему грозит либо штраф в 5000 рублей, либо лишение прав. По факту происшествия проводится проверка.