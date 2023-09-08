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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 7:07

Житель Ставрополья поставил две незаконные заправки и продал топлива на 10 млн

Против него завели уголовное дело за предпринимательство без лицензии
Данил ЮРКОВ
Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

Фото: УФСБ России по Ставропольскому краю

В Буденновском округе Ставрополья закрыли две незаконные заправки, которые установил местный житель. С 2022 по 2023 годы злоумышленник занимался продажей топлива, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Всего ему удалось продать бензина на 10 млн рублей, рассказали в УФСБ России по Ставропольскому краю.

— На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом ОМВД России «Буденновский» Ставропольского края в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставрополью.

Против предпринимателя завели дело по статье «Незаконное предпринимательство». Сейчас правоохранительные органы собирают доказательства фигуранта и продолжают расследование.