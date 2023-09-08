Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 сентября 2023 7:48

Сбившего пешехода насмерть водителя разыскивают на Ставрополье

Автомобилист сбил человека и сбежал с места происшествия, теперь ему грозит строгое наказание
Данил ЮРКОВ
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал с места аварии. Накануне вечером автомобилист на неизвестной машине ехал по дороге на въезде в Новоалександровск. По непонятной пока причине он сбил пешехода и решил не помогать пострадавшему, а просто сбежал с места происшествия.

— В результате 53-летний пешеход, местный житель, от полученных травм погиб, а водитель покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшему. Полицию и медиков вызвали проезжавшие мимо граждане, на руках у которых гражданин скончался, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Теперь автомобилиста разыскивает полиция. В случае, если кому-то известно о водителе, ведомство просит обратиться по номерам телефона: 88654463102, либо 102 и 112. Нарушителю грозит не только административное наказание за побег с места ДТП, но и уголовное дело за смертельную аварию.