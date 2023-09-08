Сбившего пешехода насмерть водителя разыскивают на Ставрополье

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставрополья разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал с места аварии. Накануне вечером автомобилист на неизвестной машине ехал по дороге на въезде в Новоалександровск. По непонятной пока причине он сбил пешехода и решил не помогать пострадавшему, а просто сбежал с места происшествия.

— В результате 53-летний пешеход, местный житель, от полученных травм погиб, а водитель покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшему. Полицию и медиков вызвали проезжавшие мимо граждане, на руках у которых гражданин скончался, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Теперь автомобилиста разыскивает полиция. В случае, если кому-то известно о водителе, ведомство просит обратиться по номерам телефона: 88654463102, либо 102 и 112. Нарушителю грозит не только административное наказание за побег с места ДТП, но и уголовное дело за смертельную аварию.