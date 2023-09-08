Житель Ессентуков зарезал дядю и попытался убить родную мать

Житель Ессентуков убил дядю и пытался зарезать мать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ессентуках против местного жителя завели два уголовных дела. Вечером 6 сентября этого года злоумышленник на одной из улиц станицы Ессентукской поссорился с дядей из-за того, что племянник якобы плохо работает на производстве. Ныне подозреваемый схватился за нож и начал бить им по потерпевшему. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область туловища потерпевшего. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. После этого подозреваемый приехал в город Ессентуки к своей матери, где во дворе многоквартирного дома стал с ней выяснять бытовые проблемы, – пишет ведомство.

Разбирательства закончились тем, что злоумышленник несколько раз ударил мать ножом в живот. Женщина смогла сбежать от сына в подъезд, где соседка вызвала скорую помощь. Медики спасли ей жизнь, сейчас ей ничего не угрожает.

Против злоумышленника завели уголовные дела по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Фигуранта задержали, скоро ему изберут меру пресечения. Расследование продолжается, следователи собирают доказательства вины.