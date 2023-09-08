Экологические тропы сделают в семи природных заказниках на Ставрополье

Фото: прокуратура Ставропольского края

В семи природных заказниках на Ставрополье появятся экологические тропы для туристических маршрутов. Прокуратура решила проверить заповедники «Бештаугорский», «Большой Ессентучок» «Кравцово озеро», «Бугунтинский», «Галюгаевский», «Арзгирский» и «Вшивое озеро». Сотрудники ведомства убедились, что там никак не организован экологический туризм.

— В заказниках отсутствуют специально обустроенные туристические маршруты, что создает угрозу причинения вреда природным комплексам, ухудшения экологической обстановки. В целях недопущения нарушений прав граждан на благоприятную окружающую среду прокурор обратился в суд, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура подала в суд исковое заявление с требованием обязать минприроды региона и ГБУ СК «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» создать экологические тропы в заказниках. Требования ведомства были удовлетворены, теперь сотрудники следят за исполнением решения суда.