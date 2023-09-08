Девять улиц Ставрополя перекроют из-за концерта музыкантов вечером 8 сентября
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ставрополе вечером 8 сентября перекроют девять улиц из-за концерта группы «Руки вверх», который будет проходить на стадионе «Динамо». Ограничение будет действовать с 19:00 по 23:59, после чего дороги снова откроют для движения транспорта. Об этом сообщили в администрации краевой столицы.
- улицу Маршала Жукова от Ленина до Морозова;
- улицу Морозова от Маршала Жукова до Пушкина;
- улицы Советская, Булкина, Артема – от Ленина до Дзержинского;
- улицу Кавалерийскую от Дачной до Дзержинского;
- улицу Дзержинского от Пушкина до проспекта Октябрьской Революции;
- проспект Октябрьской Революции от Дзержинского до Советской;
- проспект Карла Маркса от Голенева до Октябрьской Революции.
Фото: администрация Ставрополя
Объехать перекрытые участки предлагают по улицам Пушкина, Ленина, Маяковского, Комсомольской, Голенева, Фрунзе, Победы, Железнодорожной, Дачной. Вечером в Ставрополе могут наблюдаться пробки из-за ограничения.