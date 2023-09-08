Более пяти тысяч браков заключили на Ставрополье за лето 2023 года

Фото: управление ЗАГС Ставропольского края

На Ставрополье за лето 2023 года поженились более пяти тысяч пар, было заключено на 245 союзов больше, чем в летнее время прошлого года. Больше всего браков зарегистрировано в Ставрополе – 1700, дальше идут Пятигорск – 434 и Невинномысск – 315. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Ставропольского края.

— Наиболее востребованным месяцем стал август. 08.07.2023 – стала самой популярной летней датой. 250 новых семей появилось в день, когда почитают православных святых Петра и Февронию Муромских, покровителей счастливого супружества, – рассказали в управлении ЗАГС региона.

«Красивые» даты для бракосочетания выбрали 619 пар, из них 200 вступили в брак 23.06.2023. Летом молодожены могут провести церемонию на свежем воздухе, в Ставрополе это «Беседка счастья», в Железноводске пары выбирают «Аллею любви», а в Пятигорске все проходит в сквере, прилегающем к отделу ЗАГС.

Уже сейчас ЗАГС принимает заявки на бракосочетание в 2024 году. Минимальный срок подачи заявок – за месяц, а максимальный – за год.