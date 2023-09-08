Склад со 137 тоннами неправильно хранящейся селитры нашли в Дагестане

Фото: прокуратура Дагестана

В Дагестанских Огнях нашли склад со 137 тоннами аммиачной селитры, которая хранилась там с нарушениями норм. После трагедии у заправки в Махачкале правоохранительные органы начали тщательно проверять заправочные станции и места, где может храниться селитра. Очередной склад с потенциально опасным веществом нашли накануне.

— В складских помещениях хранилась аммиачная селитра в количестве 137 тонн. По результатам проверки выявлены грубые нарушения норм законодательства о пожарной безопасности, а также законодательства в сфере в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, – рассказали в республиканской прокуратуре.

На владельца склада завели дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Также ему внесли представление с требованием перестать нарушать закон.

— По результатам его рассмотрения индивидуальным предпринимателем приняты меры по устранению нарушений закона. Складские помещения освобождены от минеральных удобрений, аммиачная селитра вывезена для обеспечения ее безопасного хранения, – уточнили в ГУ МВД по Дагестану.