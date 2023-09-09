В Ставрополе ученые достигли прорыва в технологии прорастания семян

Фото: пресс-служба СКФУ

Ученые Северо-Кавказского федерального университета успешно применили нанотехнологии для улучшения прорастания семян ячменя. Планируется дальнейшее тестирование данной технологии на различных культурах, исходя из чего ученые предполагают, что это разработка сможет помочь аграриям повысить урожайность зерновых.

Основу препарата составляет оксид марганца – эссенциальный микроэлемент, который повышает содержание углеводов, жиров, белков, сырого протеина, клейковины и витаминов в растениях, особенно, в зерновых культурах. В исследовании использовали наночастицы. Однако такие частицы вскоре после получения агрегируют. Увеличиваясь в размерах, препарат теряет свои свойства. В СКФУ нашли выход.

– Мы стабилизировала оксид марганца метионином – аминокислотой, она не дает частицам вещества слипаться друг с другом. Плюс такого подхода – метионин активизирует прорастание семян и стимулирует развитие корневой системы. Мы исследовали ячмень – культура широко распространена в России, на нее всегда высокий спрос. Эксперимент длился три года, так как требовалось многое делать вручную. Нам пришлось проанализировать рост 1800 семян, – дополнил автор исследования Андрей Блинов.

Ученым удалось добиться прироста к показателю всхожести семян – одного из главных критериев высокого урожая. Концентрация действующего вещества при этом составляет 0,05 мг на миллилитр – значительно меньше процентного соотношения удобрений и воды при традиционных подходах.